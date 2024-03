Joao da Silva, convocat per primer cop amb l'absoluta

L'aturada de seleccions dona el tret de sortida el pròxim dijous, i tant Koldo Álvarez com Eloy Casals han presentat aquest dimarts la llista de convocats per als pròxims dos partits de l'absoluta i la sub21, respectivament. La gran novetat ve de part del migcampista de l'FC Pas de la Casa, Joao Pedro da Silva, qui ha obtingut la seva primera convocatòria amb la selecció i es preveu que faci el seu debut a la finestra.

Per als d'Álvarez, els esperen dos amistosos a Algèria: dijous contra Sud-àfrica i dilluns següent contra Bolivia, tots dos a les 22.00 hores. En aquest sentit, els desplaçats són: Josep Gomes, Xisco Pires, Èric de Pablos, Max Llovera, Chus Rubio, Joel Guillén, Adri Da Cunha, Marc Garcia, Cristian Garcia, Moi San Nicolás, Jordi Rubio, Èric Vales, Xavi Vieira, Joan Cervós, Albert Reyes, Marc Pujol, Joao P. da Silva, Izan Fernández, Jordi Aláez, Àlex Martínez, Ricard Fernández i Aarón Sánchez.

Les baixes més destacades són Iker Álvarez de Eulate i Marc Vales.

Pel que fa a la sub21, Casals ha decidit apostar-ho tot per continuar fent història al grup G dels classificatoris europeus per a l'Eurocopa del 2025 a Eslovàquia. Després de treure tres punts a base d'empats, s'espera que els joves andorrans puguin arribar a guanyar. No obstant això, el grup no és fàcil i els duels tampoc. Primer es veuran les cares a l'Estadi Nacional amb els tercers, Croàcia (dijous, 19.00 hores). Més tard, viatjaran a Trípoli per enfrontar-se a Grècia (dimarts vinent, 15.00 hores). I és que ambdues seleccions s'ho juguen tot, pel fet que només els hi separen un i dos punts, respectivament, amb Portugal, els quals són líders amb 12 punts.

Així doncs, els escollits per a aquesta cita europea són: Marc de Castro, Mauro Rabelo, Guillem Acosta, Biel Borra, Ian Olivera, Marcos Robinat, Alessio Montenegro, Marc Rodríguez, Joan Bellido, Daniel Bienert, Hugo Ferreira, Ot Remolins, Èric de las Heras, Nil Linares, Pau Klaus Babot, Martí Puigsegur, Arnau Torrellas, Aron Rodrigo, Èric Balastegui, Albert Rosas, Gerard Solà i Jan Gumà.