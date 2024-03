Bon regust abans de tornar a casa: Esteve 7è i Cornella 22è a l’eslàlom dels Nacionals danesos

Avui s'ha disputat a Trysil (Noruega) l’eslàlom corresponent al Nacional de Dinamarca, amb Àxel Esteve 7è i Xavier Cornella 22è. Esteve ha marcat un temps de 1.36.72, a 1.18 del guanyador, el noruec Hans Grahl-Madsen (1.35.54), en una cursa en què en la primera mànega ha acabat 12è i a la segona assolia el 9è temps. Finalment, es quedava 7è en una bona cursa per ell, segons ha explicat el tècnic Greg Ribotto.

Per la seva part, Cornella ha finalitzat 22è en una jornada en què a la segona mànega ha sabut readaptar-se i solucionar els problemes de la primera. L’andorrà ha marcat un temps de 1.38.18, a 2.64 del guanyador. A la primera mànega se situava 28è, però a la segona remuntava posicions fent a més el 5è temps de mànega.

Amb aquesta cursa, l’equip tanca l’estada a Escandinàvia i inicia el viatge de tornada al Principat.

L’entrenador Ribotto ha dit: «Hem acabat bastant bé aquesta estada. L’Àxel ha fet una bona cursa completa, ha faltat molt poc per ser una cursa perfecta, alguna imperfecció que es pot arreglar però globalment ha estat bé. Dues bones mànegues, sobretot la segona. Al Xavier a la primera li ha costat agafar el ritme, no ha tingut un bon ritme de cursa i no ha aguantat la velocitat que necessitava. Una mànega correcta, aquesta primera, i una molt bona segona, on ha remuntat i ha canviat el ritme de la primera». I ha afegit que «els dos han fet una bona segona mànega».

Copa d’Europa de Kvitfjell / Jordina Caminal ha estat avui al primer entrenament oficial de descens corresponent a les Finals de la Copa d’Europa de velocitat, que es disputen a Kvitfjell, a Noruega. L’andorrana ha marcat el 40è temps. Caminal ha fet un crono de 1.29.30, a 4.76 de la millor, que ha estat l’austríaca Magdalena Egger, amb 1.24.54. Així matex, el temps de l’andorrana respecte a la 30a posició ha estat de +1.12 (Sara Allemand, d’Itàlia, amb 1.28.18).

Demà, segon entrenament de descens i dijous, cursa de descens. El divendres, la Copa d’Europa de Kvitfjell es tancarà amb el supergegant. Totes les cites a l’estació noruega són a partir de les 10.00 hores.

Nacional d’Estònia a Pozza di Fassa / Pozza di Fassa continua amb els Nacionals bàltics de Letònia i Estònia. Avui s'ha disputta el corresponent gegant del Nacional estonià, amb Íria Medina 10a.

L’andorrana ha marcat un registre de 1.43.71, a 2.06 de la guanyadora, l’austríaca Katharina Huber, que es s'ha imposat amb 1.41.65. L’andorrana finalitzava la primera mànega amb el 8è crono, marcant fins i tot el cinquè temps a l’últim sector de la baixada. A la segona, però, era el 14è temps i acabava, finalment, 10a. Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega.

A Pozza di Fassa es disputen a partir de demà dos eslàloms amb la presència de Carla Mijares. Demà és Nacional de Letònia i dijous d’Estònia.

CIT de Cortina d’Ampezzo / Pere Cornella, del grup EEBE U19, es troba a Cortina d’Ampezzo (Itàlia) per competir als Campionats Nacionals italians de categoria Citadine (CIT). Dilluns va fer un entrenament i un descens a dues mànegues perquè la pista és molt curta. En aquest descens va ser 41è amb 1.45.41, mentre que el vencedor va ser el txec Patrik Forejtek amb 1.39.75.

Avui, també ha disputat un descens a dues mànegues, en què ha estat 24è amb 1.42.75. La victòria ha estat per a l’austríac Leon Hafner, amb 1.39.06.

Demà l’organització intentarà fer dos supergegants CIT. La idea és fer dos eslàloms, per així sumar amb els supergegants i extreure la combinada.