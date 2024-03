Una qualitat de l’aigua del 78% a les estacions de control durant el 2023

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua el proper 22 de març, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha visitat avui l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Julià de Lòria per presentar el balanç de la qualitat de les aigües superficials del 2023. Durant l’acte, s'ha pogut conèixer de primera mà com funcionen els processos de tractament de les aigües residuals en l’estació més gran del país, la qual va gestionar el 64% dels 16,7 milions de m3 d’aigua residual que es van tractar durant l’any passat.

Casal ha assenyalat que gràcies al treball constant i al desenvolupament del Pla de Sanejament de les aigües, actualment el 100% de les residuals al país es depuren: «Podem parlar d’una estabilització de la qualitat de l’aigua dels nostres rius, ja que en general tenim una qualitat excel·lent i bona a pràcticament totes les estacions de control», ha destacat. Cal destacar que al llarg del 2023 el 78% de les estacions de control de la qualitat fisicoquímica han registrat valors de qualitat entre excel·lent i bona, una dada deu punts percentuals per sobre de la registrada en l’anterior mostreig anual, la qual cosa suposa que s’hagin registrat menys estacions amb una qualitat de l’aigua passable i només una amb qualitat dolenta. A més, les xifres registrades continuen constatant que l’aigua dels rius d’Andorra supera amb nota els paràmetres de control i que, per setè any consecutiu, no es registra cap estació de control amb una qualitat molt dolenta.

On també es denota una bona qualitat de l’aigua es en els resultats obtinguts en el balanç de la qualitat biològica dels rius (insectes i altres macroinvertebrats que s’hi troben). Els resultats dibuixen una clara tendència a la millora, amb el 100% de les estacions amb qualitat entre excel·lent o bona si s’agafa l’índex IMMIT (índex que s’usa per l’Agència catalana de l’aigua), i del 87% si s’analitzen les aigües amb el model I2M2 (que s’usa a França).

Finalment, Casal també ha informat de la feina que fa el Ministeri per netejar els rius dels residus que s’hi poden acumular. Durant el 2023, es van arribar a retirar 9,5 kg/km de residus sòlids, un valor força inferior a la quantitat retirada l’any anterior.