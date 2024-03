Joan Verdú presenta l’Ski Camp

Joan Verdú ha presentat avui al Palau de Gel una nova edició de l'Ski Camp U14 Joan Verdú. Aquesta iniciativa neix desinteressadament de la mà de l'esquiador andorrà, el qual vol aportar el seu coneixement i experiència actuals als més joves. El campus està adreçat a tots els tecnificats U14 de tots els clubs del Principat. En total, seran 34 joves que gaudiran de dues jornades intenses els pròxims 6 i 7 d'abril, amb la meitat d'ells un dia, i l'altra meitat, l'altre dia.

Aquest Ski Camp U14 Joan Verdú no implica cap despesa per als participants, ni Verdú rep res a canvi, sinó que es fa gratuïtament. La idea és que la iniciativa serveixi per al futur dels joves esquiadors, els quals són el futur real de l'esquí del país. El programa del campus tractarà diversos aspectes, com traslladar als tecnificats U14 el que fa Verdú no només en el seu treball a pistes, sinó també fora. A més, el campus inclou entrenament de gegant, dinar al Centre de Tecnificació d'Ordino, anàlisi de vídeo, preparació física, preparació de material d'esquí i una xerrada-taller final de l'esquiador i tot el seu equip amb els participants, amb temes sobre la taula com la nutrició, la importància dels detalls en la vida d'un esportista i tot el que l'envolta per poder ser cada vegada millor.

"Per a mi és un orgull immens poder aportar el meu granet de sorra per fer créixer l'esquí andorrà", ha dit Verdú. "Crec que els joves que participen en el nostre campus es poden dur una experiència molt positiva per al seu futur i espero que el que viuran els sigui d'ajuda. La idea és sempre que ells aprofitin el que els podem explicar i el que poden viure durant els dos dies de campus. En el seu moment a mi m'hauria anat molt bé haver tingut aquestes referències quan era com ells, i per això realitzem aquesta cita gratuïta amb tots els tecnificats U14 de tots els clubs d'Andorra", ha finalitzat.