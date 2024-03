Licitació dels serveis d'atenció de trucades d'emergència i del Centre Nacional d'Emergències

El Govern ha fet pública la convocatòria d'un concurs internacional per licitar els serveis de consultoria i enginyeria del servei d'atenció de trucades d'emergència (112) i del Centre Nacional d'Emergències. Tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el concurs fixa les condicions relatives al contracte dels serveis de consultoria i enginyeria per a l'anàlisi prèvia, la definició del model de gestió i explotació, així com la definició funcional i tècnica d'ambdós serveis.



El plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars es pot descarregar gratuïtament al web de la Plataforma de contractació del sector públic. Així doncs, les ofertes s'hauran de presentar a través d'aquesta mateixa plataforma abans del pròxim 6 de maig, en horari d'atenció al públic.



L'obertura de les ofertes tindrà lloc de manera telemàtica, malgrat que les persones que estiguin interessades a assistir-hi com a públic ho podran demanar a l'òrgan de contractació. Està previst que l'obertura es faci el pròxim 10 de maig, a partir de les 10.00 hores.