Afectacions de trànsit al carrer Doctor Vilanova

Avui i demà, des de les 22.00 fins a les 06.00 hores, el carrer Doctor Vilanova romandrà tancat a causa de les obres de millora que el Govern realitzarà, tal com ha informat el Servei de Mobilitat d'Andorra a la xarxa social X (abans Twitter). Les afectacions només seran per al trànsit, ja que es deixarà pas als veïns i al servei d'autobusos del Principat. D'altra banda, amb els talls d'avui i demà, es completen les quatre nits d'afectacions que les entitats preveien per tal de dur a terme les millores.

D'altra banda, el servei de línies regulars de transport ha alertat de les modificacions en el seu recorregut que patiran les línies L2, L3 i L4, així com l'L1, només en sentit Sant Julià de Lòria, a causa de les obres de pavimentació del carrer del Prat Gran d'Escaldes-Engordany. Els talls al trànsit han començat aquest matí a les 08.00 i s'espera que finalitzin a les 20.00 hores.