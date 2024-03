Ordino, Rupit i Alquèssar, units per promocionar-se com a pobles reconeguts Best Tourism Village

La importància d’apostar per projectes en llengua catalana

Un altre dels punts treballats entre les poblacions reconegudes com a Best Tourism Village és dissenyar un itinerari que connecti els tres pobles amb visites, activitats, i la promoció del turisme gastronòmic. L’itinerari i la promoció conjunta s’integraria al Pla de Dinamització Turística d’Ordino que es va posar en marxa el 2020.

Totes tres localitats formen part de la xarxa Best Tourism Villages, una xarxa integrada per 17 pobles d’Espanya, Andorra i Portugal. La unió dels tres pobles vol ampliar el radi d’acció amb nous projectes transfronterers. D’entrada, a les conclusions de la taula de treball que va tenir lloc ahir la tarda, es va concretar la creació d’una agenda conjunta d’esdeveniments culturals, socials i esportius que hauria d’entrar en funcionament a l’estiu. Els tres pobles units volen atraure els visitants de proximitat, català, aragonès i andorrà.

Ordino, Rupit (Osona) i Alquèssar (Osca) s'uneixen per sumar sinergies i projectar conjuntament la promoció turística dels tres territoris, dins el Clúster Ibèric dels Best Tourism Villages de ONU Turisme. Aquest alineament es va concretar en la reunió de treball que va tenir lloc a la Casa de la Muntanya i va comptar amb la presència de l’alcalde de Rupit, Albert Marcé, l’alcaldessa de l’Aragó, Ana Blasco, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització d’Ordino, Jordi Serracanta. La proximitat geogràfica, la ruralitat i la singularitat paisatgística han provocat aquesta sinergia que es concretarà en un producte conjunt que representi els tres territoris.

