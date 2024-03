Mor Antonio Lagunas, entrenador de l'FC Andorra la temporada 1984/85

Antonio Lagunas (Badalona, 1933) va morir ahir a l'edat de 90 anys. Un entrenador històric de les banquetes del futbol català, va passar per l'FC Andorra durant la temporada 1984/85 per dirigir el conjunt tricolor a Segona Divisió B. Va començar la seva carrera com a tècnic professional al Palamós, per posteriorment passar pel Tossa, el Montcada, l’Artiguense, la Gramenet, el Júpiter i el Lloret abans d'aterrar al Principat i marxar, el curs següent, al Girona i a l'Europa. Després d'entrenar, va ser professor a l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol.