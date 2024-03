Arriba La Mamba Negra Race by Joan Verdú, una competició única

L’estació de Grandvalira celebrarà aquest dissabte la primera edició de La Mamba Negra Race by Joan Verdú, una competició única i molt diferent que combina una carrera d’eslàlom gegant amb diferents proves distribuïdes durant el circuit que li aporten, a més, un vessant lúdic i divertit. La jornada vol ser també un esdeveniment social, tal com manifesta el seu organitzador, l’esquiador Joan Verdú, que explica que “com que durant l’hivern ja hi ha moltes competicions, volíem una cosa que fos més social, més divertida, per poder-nos ajuntar tots els amants de l’esquí i celebrar el final de temporada d’una forma festiva”.

La proposta ha estat tot un èxit de convocatòria, amb 300 inscripcions, així com 100 acompanyants, fet que mostra l’interès de la comunitat d’esquiadors, que no només volen competir sinó també gaudir d’espais on passar-ho bé i socialitzar amb persones que comparteixen l’afició per la neu. Verdú expressa la seva satisfacció, ja que “és una xifra excel·lent, la més optimista que podíem tenir, sobretot perquè en una primera edició sempre tens dubtes de com anirà, però de seguida vam veure que moltíssima gent s’inscrivia, i en aquest sentit suposo que els meus resultats han anat ajudant”.

Un format únic i diferent / La Mamba Negra Race proposa un nou concepte, mai vist abans als Pirineus, que consisteix en una prova d’eslàlom gegant de més de dos quilòmetres de baixada i diferents proves al més pur estil gimcana repartides durant el descens, a partir de dos recorreguts diferents en funció del nivell: la Big Mamba i la Small Mamba. Ambdues tindran lloc a la pista Àliga del sector el Tarter, la pista negra que ha acollit diverses proves de la Copa del Món FIS. “Jo volia fer una carrera en una pista emblemàtica, una pista de Copa del Món on els participants puguin gaudir de l’experiència i dir que han estat en una pista tan exigent, és una pista molt especial per a mi i em feia molta il·lusió poder-ho fer aquí”, indica Verdú, que afegeix que “Grandvalira m’ha vist créixer, he après a esquiar aquí, tota la meva vida es resumeix a Grandvalira”. Així mateix, l’esquiador ha agraït l’ajuda que ha rebut per part de l’estació per poder organitzar la Mamba Negra Race, ja que “m’han donat totes les facilitats per fer les proves, per moure neu, per col·locar els obstacles...”

En el cas de la Big Mamba, el recorregut més exigent, els participants es trobaran amb fins a nou proves que van des d’haver de passar per una zona 'freeride', esquiar un tros enmig del bosc, dur a terme diferents salts o realitzar un 'loop 360º' fins a una de les més atrevides com sobrepassar una piscina d’aigua com si s’estigués fent esquí aquàtic. Aquest repte és per a esquiadors i 'snowboarders' amb un nivell avançat i a partir de 15 anys. Però com que la jornada vol ser oberta a tothom i tot tipus de participants, la Small Mamba ofereix un recorregut més assequible, més curt i amb cinc proves, que es podrà fer a partir dels 8 anys i que no serà cronometrada. Tal com ha matisat Verdú, “no és un esdeveniment purament competitiu, ni la típica prova de velocitat, que per això ja tenim les competicions per a federats, sinó que és un dia per venir a passar-s’ho bé, disfressar-se, competir amb els amics o fins i tot fills contra pares...”. Ambdues curses comptaran amb un premi a la millor disfressa, de forma que es convida tothom a mostrar les seves gales més originals, però la Big Mamba comptarà també amb premis en metàl·lic i material dels espònsors tant en categoria masculina com femenina.