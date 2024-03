Caminal, 39a al segon entrenament de descens de la Copa d’Europa de Kvitfjell

Jordina Caminal ha competit avui al segon entrenament oficial de descens de les Finals de la Copa d’Europa de velocitat, que es disputen a Kvitfjell, a Noruega. L’andorrana ha estat la 39a.

Caminal ha marcat un temps de 1.26.99, a 4.34 del millor registre, que ha estat per l’austríaca Magdalena Egger (1.22.65). Demà, cita amb la primera cursa oficial, en aquest cas descens, mentre que divendres serà el supergegant. Després de dos dies d’entrenament de descens, l’andorrana ha valorat aquests dies: «El primer dia vaig esquiar bé però lenta, amb uns esquís que no eren de cursa. Avui he fet un parell d’errors que m’han perjudicat bastant, però a trams he estat bé. Per a demà em farà falta atacar bé i penso que podré fer una bona carrera». La cursa de demà està prevista a les 09.30 hores, amb Caminal dorsal 33.

Mijares, DNF a Pozza di Fassa / A Pozza di Fassa, Carla Mijares ha competit avui a un primer eslàlom. L’esquiadora no ha pogut completar la primera mànega del Nacional de Letònia. Demà, però, té una nova oportunitat, amb el Nacional d’Estònia.

Cornella, 24è i 36è als supergegants CIT de Cortina d’Ampezzo / Pere Cornella, del grup EEBE U19, es troba a Cortina d’Ampezzo (Itàlia) per competir als Campionats Nacionals italians de categoria Citadine (CIT). Avui ha disputat dos supergegants, sent 24è i 36è, respectivament.

Al primer, el jove andorrà ha estat 24è entre els 89 participants, amb un temps de 54.41, a 1.75 del guanyador. Al segon, ha acabat 36è amb 54.71, a 1.87 del vencedor. Demà estan previstos dos eslàloms, per així sumar amb els supergegants d’ahir i extreure el resultat de la combinada.