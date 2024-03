El Consell d'Europa critica Andorra pels desnonaments durant l'hivern

Andorra no ha complert amb les 26 disposicions que la Carta Social Europea ha dictaminat a través de l'avaluació d'un informe que el Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) ha fet públic aquest dimecres. El Principat només ha pogut obtenir la conformitat de 23 articles, entre els quals destaquen la valoració positiva envers casuístiques com la prohibició de treballar abans dels 15 anys o dels 18 anys en activitats perilloses, una remuneració salarial justa i vacances retribuïdes, un control mèdic regular, la regulació de prestacions adequades a les dones embarassades, afavorir l'assistència escolar als infants i adolescents o assegurar que hi hagin serveis gratuïts per a les persones immigrants a l'hora d'ajudar-los i donar-los una informació sincera, així com no enlluir-los amb propaganda falsa.

Per contra, Andorra no ha aconseguit la valoració positiva en les conclusions referides a tres qüestions vinculades als infants, a les famílies i als immigrants. La conclusió més crítica per part del CEDS s'ha donat arrel de l'article 31.2, en què s'exposa la manca legal de prohibició dels desnonaments durant l'hivern, així com el fet de no comptar amb la previsió d'una indemnització en cas de desnonaments il·legals. Així i tot, el portaveu del Govern, Guillem Casal, ha posat en valor l'estreta col·laboració que el Ministeri d'Afers Socials està mantenint actualment amb els saigs, de cara a que l'execució dels desnonaments sigui "la més curosa i adequada possible": "Des del Ministeri es fa un servei personalitzat per garantir les situacions de vulnerabilitat d'aquestes persones, i que les necessitats bàsiques estiguin cobertes", ha indicat Casal.

Pel que fa a la problemàtica relacionada amb una possible indemnització a aquells desnonaments considerats il·legals, el també ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha deixat clar que la llei actual sí que contempla "mesures de rescabalament per aquelles famílies o persones afectades", com per exemple un nou habitatge proporcionada per Afers Socials.

La segona negativa obtinguda pel Principat ha vingut donada per l'article 17.1, en el qual es fa referència a les proves òssies que es fan servir per determinar l'edat dels infants en situacions irregulars, les quals són considerades "irregulars" pel CEDS. Segons Casal, el Principat "no s'ha trobat mai en aquesta situació, però sí que ho tenim ben reglat i definit", afegint que, en cas que s'acabi donant la situació, el Govern "farà les proves complementàries aprovades el 2022". A més, l'incompliment d'aquesta disposició ve relacionat també amb el llarg període de temps de detenció que travessen els joves abans que es doni el judici pertinent, el qual hauria de ser de sis mesos com a màxim i aquí s'estendria fins als nou. Així i tot, el portaveu de l'Executiu ha remarcat que hi ha "una mala interpretació" entre les detencions provisionals i l'internament provisional: "La detenció es pot allargar fins a les 48 hores i no supera els sis mesos que marca la Carta Social Europea, però si parlem d'internaments, aquests sí que superen el llindar en casos extremadament greus", ha apuntat Casal, posant d'exemple delictes relacionats amb homicidis, tortures, abusos sexuals o proxenetisme.

Finalment, el tercer article en què Andorra no s'ha pogut donar per aprovada és el referit a les normes d'incorporació o indemnització en cas d'acomiadament improcedent d'una dona embarassada, les quals podrien ser diferents segons si treballa al sector públic o al privat. Així i tot, el no compliment d'aquest article es dona només per una manca d'informació, a causa de no haver presentat correctament la informació demanada per poder fer l'examen i, per tant, no haver respost les preguntes formulades. "Tenim el marc d'acomiadament ben reglat i definit, i mai cauríem en cap tipus de discriminació per aquest fet", ha afirmat Casal, recalcant que la dona embarassada "queda protegida en els mateixos termes", treballi al sector privat o al sector públic.

Tanmateix, el ministre portaveu del Govern s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats obtinguts: "Complim amb el 88% dels requisits i prenem nota dels tres articles no assolits per solucionar-los el més aviat possible". A més, Andorra transmetrà a Europa les informacions referides als articles no aprovats, els quals es tractaran en pròximes avaluacions que es fan "de manera constant i diversa".