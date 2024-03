La tercera, a la saca

Sense temps per a lamentacions i voler veure un canvi anímic i de dinàmica, l'FC Andorra ha aixecat la Copa Catalunya, la tercera de la seva història i la segona consecutiva, després de vèncer als penals a la UE Olot.

Eder Sarabia ha sortit amb un 11 totalment diferent del de dilluns contra l'Amorebieta. De fet, ni un sol jugador titular llavors ho ha sigut avui, però això no ha estat cap inconvenient per ser superiors als garrotxins i imposar des del principi el seu estil de joc. Primer toc d'atenció al minut dos, amb un remat de cap molt fluix de 'Karrika', el qual Batalla ha pogut aturar sense problema.

El primer quart d'hora ha estat marcat per la possessió dels andorrans, jugant en camp contrari i provant sort amb accions, sobretot centrades laterals, que no han pogut concretar. Els locals han volgut pressionar més a dalt a partir de llavors, però no han fet pessigolles als del Principat, els quals han mantingut al seu plaer el ritme del duel.

Al minut 22 Forés, després d'un refús, s'ha quedat sol davant d'Oier, qui ha evitat amb el peu el primer gol de la tarda, sent l'ocasió més clara del matx fins llavors. L'Olot ha estat molt rocós defensivament, mentre que l'FC Andorra s'ha mostrat massa passiu per intentar fer-se un forat al bloc garrotxí.

Els darrers minuts de la primera meitat s'han quedat en la seva majoria en un no res de perill i marcats per la distribució tricolor de l'esfèric de banda a banda, amb un Àlex Calvo molt endollat. Ha estat al minut 35 quan ha arribat la primera diana tricolor, obra d'Álvaro Martín, qui ha rebut una passada 'de la mort' de Calvo després que aquest rebés la pilota d'una bona acció individual de 'Karrika'. Tot i això, una darrera acció per als locals ha estat una possible mà de Migue Leal, la qual no ha sigut xiulada per l'àrbitre. Els de Pedro Dólera s'han vingut a dalt, i Guillem Terme ha provat sort amb un xut des de la frontal que ha donat al pal, tancant així els primers 45 minuts.

Ja en la represa, la dinàmica ha estat la mateixa que en la primera part, amb els visitants sent els dominadors de l'esfèric. Però poc els ha durat l'alegria quan els garrotixins han començat a crear ocasions i a fer-se més i més forts, primer amb una ocasió de Moha enviant un xut molt escorat a l'exterior de la xarxa. Els canvis han començat a arribar als 15 minuts, i s'ha girat la truita. Oier s'ha posat la capa de superheroi per salvar els seus de tots els intents dels locals, que al final han aconseguit trobar l'empat a 10 minuts pel xiulet final amb un gol d'Urri.

Els del Principat, però, han pogut tornar a trencar l'empat del lluminós amb una oportunitat de 'Karrika' que, sol davant el porter contrari, ha fallat. Al final, penals, en què el porter dels tricolor s'ha tornat a lluir, amb dues aturades, per donar la tercera copa a l'FC Andorra.