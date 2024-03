Nova convocatòria per seleccionar un jutge nacional al TEDH

La manca de candidats per al procés de selecció d'un jutge a títol d'Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans ha sigut un altre dels temes tractats en la sessió del Consell de Ministres d'avui, en la qual s'ha aprovat obrir un nou període per a la presentació de candidatures per poder cobrir aquesta manca actual. La decisió, que s'ha pres després que les tres anteriors convocatòries no hagin assolit el mínim de tres candidats necessaris per a l'assoliment del procés, té l'objectiu de poder renovar el mandat del jutge per Andorra al TEDH, el qual finalitzarà el pròxim 31 d'octubre del 2024. "Els requisits continuaran sent els mateixos que el primer dia", ha remarcat el portaveu del Govern, Guillem Casal, remarcant, però, el fet de no poder fer una "campanya activa" per poder aconseguir els candidats: "Hem d'entendre que aquest procés es fa des de la màxima naturalitat, així que fem una crida per convidar als candidats que es presentin per complementar aquesta terna".

La presentació de candidatura es podrà efectuar fins al 12 d'abril davant del Ministeri d'Afers Exteriors i, un cop finalitzat el procés, el Govern, mitjançant la comissió de selecció integrada per sis membres i presidida per l'actual vicepresident del Tribunal Constitucional andorrà, s'encarregarà d'escollir les tres candidatures que seran presentades davant de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. Al seu torn, aquest elegirà el candidat andorrà durant la sessió del mes de juny del 2024, un cop validats els tres candidats.