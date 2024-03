La sub21 rep a Croàcia, un repte «complicat» que afronten amb «molta il·lusió»

La selecció sub21 enceta una nova finestra de classificació per a l’Eurocopa amb dos partits de màxima intensitat. El primer arriba demà a les 19.00 hores a l’Estadi Nacional contra Croàcia i dimarts contra Grècia. Respecte al partit d’avui, el seleccionador Eloy Casals ha reconegut que és un duel «complicat», però que l’afronten, com sempre, «amb molta il·lusió i ganes de competir i plantar cara».

Després de treure punts a base d’empats, els andorrans són penúltims del grup i aspiren a assolir alguna victòria. «Hem d’estar molt ordenats i disciplinats», ha apuntat Casals, demanat per com els poden fer front als croats. «Sabem les coses o els comportaments que ens poden oferir per intentar fer-nos mal, nosaltres ho intentarem contrarestar i sabem quines debilitats tenen. Sobretot, hem de ser valents i alegres», ha finalitzat.