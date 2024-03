Detingut per una agressió sexual en un centre terapèutic

El Cos de Policia ha arrestat un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. La detenció es va produir dimecres al matí després que una dona denunciés haver patit una agressió sexual en un centre terapèutic.



Altres detencions// La matinada de dimecres a Andorra la Vella, la Policia també va detenir un jove de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver-ne agredit un altre causant-li lesions després de propinar-li diversos cops de puny.



Pel que fa a delictes contra la salut pública, els darrers dies s’ha arrestat un turista de 28 anys al Pas de la Casa en possessió de 0,5 grams d’MDMA; un altre turista de 37 anys a Canillo amb una pastilla d’èxtasi i un segell d’LSD; una altra turista de 28 anys que accedia al Principat per la frontera del riu Runer en un autobús de línia regular amb cinc pastilles d’èxtasi, i dos homes de 27 i 37 anys a qui s’ha controlat la matinada d’aquest dijous a Canillo després de canviar de direcció de manera sobtada quan han vist un control de policia a la rotonda de l’Aldosa. En aquest darrer cas, els agents han seguit el vehicle, que s’ha acabat aturant, i han vist com es llençava quelcom a terra. Eren dos embolcalls amb 0,5 i 0,4 grams de cocaïna que serien dels dos homes. El conductor del cotxe, a més, ha donat positiu en la prova de drogues al volant i, per tant, també ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.



Les darreres hores, la Policia ha arrestat a Andorra la Vella un home de 48 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2 que circulava fent ziga-zagues, i un altre conductor amb un positiu d’1,71 a qui també s’ha detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per intentar saltar-se un control sense fer cas als senyals dels agents ni disminuir la velocitat. Els policies han hagut de fer ús del sistema del qual disposen per aturar vehicles i evitar la fugida.



Aquesta setmana, la Policia també ha arrestat un jove de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa, i un home de 48 com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar el certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.