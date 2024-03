L'Andorra HC continua líder

L'Andorra HC continua amb les aspiracions de l'ascens a primera catalana a falta de set jornades per finalitzar la lliga. El passat cap de setmana va vèncer per 4-6 al Bigues, mantenint la primera posició i col·locant-se a tres punts del segon classificat, l'Igualada. Pel que respecta al darrer matx, l'inici no va ser el millor dels tricolor, els quals veien com els rivals golejaven en dues ocasions als cinc minuts. Amb 10 minuts, però, els andorrans van capgirar el marcador, acabant el primer temps amb un 2-3 a favor. En la represa, van incrementar les diferències fins al 2-5, però els locals es van fer forts per remuntar fins al 4-6. En l'últim minut, Nil Castellví va transformar una falta directa que donava la tranquil·litat als seus i deixava el 4-6 final.