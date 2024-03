El Comú d'Escaldes-Engordany organitza una festa de Pasqua amb el Club Piolet

El Comú d'Escaldes-Engordany, juntament amb el Club Piolet, conviden la població a celebrar la Pasqua aquest dimecres 27 de març a la plaça dels Coprínceps amb la intenció de dinamitzar la part alta de la parròquia. Per a aquesta ocasió, el Piolet, la Violeta i l'Andi han preparat una tarda plena de diversió i activitats per passar una bona estona entre amics i família abans de donar inici a les vacances de Setmana Santa. La festa estarà amenitzada per la música de caire infantil de Jaume Barri, i el Comú repartirà fins a exhaurir existències, coca i ous de xocolata per als assistents.

Des de la corporació s'informa que l'Espai Jovent de la parròquia acollirà durant el mes d'abril un taller tèxtil d'estampació botànica. Una activitat que pretén ensenyar a mordentar el teixit i a transferir-hi el color de plantes i flors tintoreres per crear estampats únics. La iniciativa anirà a càrrec de Sara Valls, especialitzada en aquesta tècnica que té per objectiu donar una segona oportunitat a aquelles peces de roba que no s'utilitzen.

El taller va adreçat a joves d'entre els 12 i 20 anys, que ja poden fer la seva inscripció (www.e-e.ad). L'activitat es farà en diferents sessions que coincideixen en tots els dilluns del mes d'abril de 17.30 a 19.00 hores. El preu de la inscripció és de cinc euros.