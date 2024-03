Avís groc per fortes ventades i nevades

Una nova pertorbació atlàntica deixarà uns dies inestables amb precipitacions generalitzades a Andorra, sobretot al vessant sud. La cota de neu baixarà demà a la tarda i a la nit, mentre que les precipitacions vindran acompanyades de fang degut a la massa de pols en suspensió que ens acompanyarà fins aquesta propera nit. El Servei Meteorològic Nacional preveu que la cota de neu se situï al voltant de 1.800 - 1.900 metres el dimarts al migdia, i baixi fins als 1.000 metres la matinada de dimecres. També s'espera un descens notable de les temperatures, amb mínimes previstes de 6ºC a la parròquia d'Andorra la Vella, 0ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 14ºC a la capital, 13ºC a 1.500 metres i 4ºC al Pas de la Casa. De cara a demà, el desplaçament de la pertorbació pel centre peninsular mantindria les precipitacions generalitzades, encara que amb un caràcter més feble. El vent de component sud-oest arribarà a ràfegues de 30 km/h al matí als fons de vall. Les temperatures mínimes previstes són de 4ºC a la parròquia d'Andorra la Vella, 0ºC a 1.500 metres i -7ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes seran de 9ºC a la capital, 6ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la Casa. Des del Departament de Mobilitat han recordat als conductors que fins al 15 de maig seguim en període d'obligatorietat de dur l'equip per circular amb neu, i també han recomanat consultar l'estat de les carreteres i circular amb precaució.

Per El Periòdic

