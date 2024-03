El Pont Tibetà de Canillo obre les portes el 28 de març

El Comú de Canillo ha activat avui la venda de les entrades per accedir al Pont Tibetà de la Vall del Riu, la segona passarel·la més llarga del món estrena temporada i que obrirà el pròxim dijous 28 de març. Els passis es poden adquirir a través de www.ponttibetacanillo.com o a l’Oficina de Turisme de Canillo, sota un preu de 14 euros amb tarifes reduïdes per a residents d’Andorra, gent gran, Carnet Jove i infants. Cal remarcar que, per accedir a l’atracció turística, és imprescindible fer ús del servei de bus amb sortida i arribada des del poble de Canillo. La obertura s'allargarà fins l'1 d'abril, en horari de 10.00 a 16.00 hores. Un cop superat aquest període de vacances, la passarel·la només obrirà exclusivament els caps de setmana d’abril i maig. A partir de l’1 de juny, l’activitat a l’atracció turística serà diària.

Per altra banda, el Mirador del Roc del Quer estarà operatiu amb accés gratuït fins al 26 d’abril, tot i que l'arribada serà amb vehicle propi. A partir del 27 d’abril, la tarifa del mirador serà de 5 euros, o bé es podrà adquirir per 16,50 euros amb el paquet que combina les entrades del pont tibetà amb el mirador. Segons han informat, la corporació comunal ha avançat un mes l’obertura de la infraestructura aprofitant l’afluència de visitants que es preveu a Andorra per Setmana Santa.