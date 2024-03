La cota de neu baixarà als 1.000 metres a la nit

El Servei Meteorològic d'Andorra ha informat que la cota de neu baixarà aquesta tarda per sota dels 1.500 metres i que durant la nit arribarà a baixar fins als 1.000 metres. Segons informen des del Servei de Meteorologia, la neu està afectant les cotes per sobre dels 1.800 metres i fins aquest matí s'han acumulat 8 cm a Perafita, 10,8 mm a la Boda Vidal, 10,4 mm al Roc de St. Pere, 10,4 mm a Les Salines, i 11,9 mm Sorteny, segons les dades de les estacions d'esquí.



El pas del centre de baixes pressions deixarà precipitacions generalitzades durant tot el dia. De cara a demà, es preveuen més clarianes durant el matí i noves precipitacions a la tarda i vespre amb una cota de neu que tornarà a pujar als 1.800 metres.



Protecció Civil ha recordat que ens trobem en avís groc per vent i neu, i ha recomanat tenir precaució en activitats a l'exterior i en els desplaçaments.