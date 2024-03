El desnonament dels germans de Callaueta es farà efectiu demà a les 10.30 hores

Ni 24 hores. Aquest és el temps que el Tribunal Superior de Justícia ha marcat per dur a terme el desnonament dels dos germans que habiten en un edifici del carrer Callaueta, a Andorra la Vella. Demà, a les 10.30 hores, Isabel Ruiz i el seu germà Antonio, de 74 i 71 anys, respectivament, hauran d'abandonar el domicili després que no s'hagi admès a tràmit la demanda de revisió reclamada per l'advocat Emili Campos: "Vam presentar fa un mes una demanda de revisió de la causa, ja que ens havia arribat una informació en què es deia que el demandat no estava legitimitat per demanar el desnonament i les rendes", ha indicat Campos. Una demanda que va ser desestimada pel Tribunal Constitucional, en assegurar que no s'estava aportant una prova del fet, tot i que l'advocat dels padrins assegura en tot moment que ells van facilitar el número de protocol de l'escriptura, la data d'aquesta i el notari que la signava.

Així i tot, un ciutadà anònim va facilitar a Campos una còpia literal del testament 15 dies després, en la qual quedava clar un fet que ja es podia arribar a imaginar: el demandant no comptava amb cap dret perquè només ho podia fer la seva mare, qui era la que disposava de l'usdefruit vidual de l'herència. "Vam presentar la segona demanda, adjuntant l'escriptura a la qual havíem tingut accés", informa l'advocat, destacant, però, que el TSJ l'ha inadmès a tràmit per un suposat abús de dret: "No hauríem presentat la demanda si no haguéssim arribat a tenir l'escriptura". I és que per a Campos, el següent pas que s'hauria d'haver fet era clar: "Amb aquest text queien totes les sentències i s'haurien d'haver anul·lat. El Tribunal Superior sap perfectament que el demandant no té cap tipus de dret, però malgrat això permeten el desnonament".

Segons Campos, la resolució "no està, ni de lluny, ajustada a dret. És un atac frontal a l'estat de dret", emfatitzant, a més, les figures que es troben darrere de la decisió presa: "Resulta que els magistrats que han fet la resolució són els mateixos que la senyora Isabel havia demandat en mèrits de la sentència del TC i als quals se'ls reclamaven 1.000 euros". L'advocat afegeix que aquests tenen l'obligació, per llei, d'inhibir-se automàticament i abstenir-se al coneixement de la causa: "Els hi ha faltat imparcialitat i el contingut de la resolució ja diu moltes coses".

Davant de la situació de desnonament, el qual es farà efectiu demà al matí i portarà al fet que ambdós germans hagin de deixar enrere la que ha sigut la seva llar durant quatre dècades, Campos només li queda enviar un missatge a la ciutadania del país: "Que valorin si tinc raó o en té el Tribunal. Jo he fet la meva feina el més responsable i professional possible, però ara han de ser ells els que valorin els fets".