Casal atribueix la renúncia de Pla a "una visió divergent de la situació" amb Marsol

La renúncia de Josep Maria Pla com a director de l'Institut Nacional de l'Habitatge es confirma, tot i que no "s'ha produït una renúncia de manera formal fins al moment", segons ha esmentat el ministre portaveu, Guillem Casal. Aquesta decisió ha arribat una setmana després que es conegués, per part de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, l'atribució a l'INH de la gestió de les sol·licituds de les persones que volen accedir a un habitatge de preu assequible. Casal ha remarcat que la decisió es dona perquè s'ha exposat una "visió divergent sobre la situació", tot i que insistint en el fet que cal recordar que "el nomenament de Pla es va produir amb un ministre encarregat de l'habitatge diferent, el ministre Víctor Filloy, qui també va començar tot el treball del parc públic d'habitatge".

Tanmateix, Pla va rebre el nomenament com a president des del naixement de la institució, amb el primer mandat de Xavier Espot com a cap de Govern del Principat. A més, Casal ha exposat que la retirada del càrrec de president de l'INH per part de Pla no ha de suposar "en cap cas un entrebanc", afegint que cal recordar que "també la ministra Marsol va anunciar la setmana passada que li atribuïa més tasques i competències a l'INH".



D'altra banda, respecte a la pregunta sobre la preparació de l'Institut Nacional d'Habitatge per una possible allau de sol·licituds, Casal ha afirmat que "el reglament atribueix que la potestat és del ministeri d'Habitatge, o bé, de l'Institut Nacional de l'Habitatge". Una qüestió que fa que "més enllà de la situació que tingui ara l'Institut, el reglament tirarà endavant amb l'accés dels primers pisos que ha posat el Govern a preu assequible". Així doncs, la renúncia arriba en un moment en què el nou reglament d'habitatge fa que moltes entitats i administracions implicades assumeixin tasques de màxima importància i complexitat.