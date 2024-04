Andorra Endavant demana que Xavier Espot se sotmeti a una qüestió de confiança

La líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha assegurat a EL PERIÒDIC que porten dies en contacte amb diversos consellers per demanar que el cap de Govern, Xavier Espot, se sotmeti a una qüestió de confiança. Una situació que respon al Projecte de Llei sobre el creixement sostenible i el dret de l'habitatge, les mesures del qual van ser presentades per l'Executiu sense una consulta prèvia amb la resta de grups parlamentaris, i que va portar, a la seva vegada, a l'abandonament de la formació liderada per Montaner i els socialdemòcrates del grup de l'habitatge impulsat per la ministra Marsol.

Tal com ha explicat la consellera general aquest mateix divendres, "tenint en compte el descontentament de la cambra inclús dins de Demòcrates i Ciutadans Compromesos, pensem que el cap de Govern hauria de presentar una qüestió de confiança". Així i tot, Montaner va més enllà i assegura que, en cas que no hi hagi un canvi de rumb i un "cessament d'aquest intervencionisme excessiu" i Espot no se sotmeti a aquesta qüestió de confiança, hi ha sis consellers que proposen una moció de censura al cap de Govern. Tal com indica l'article 126, "la moció de censura ha de ser presentada almenys per una cinquena part dels consellers generals en un escrit motivat dirigit a la sindicatura, en el qual es farà constar les causes de la moció".

Cal recordar que la formació parlamentària ja va avisar fa uns dies que si l'Executiu no rectificava «la seva trajectòria i no elimina les mesures intervencionistes i contraproduents», portaria el Projecte de Llei al Tribunal Constitucional.