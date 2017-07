La capital rebutja l’acord de les transferències

Pràcticament per unanimitat, el Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir un document en el qual demostra el seu rebuig a les transferències del Govern als comuns, que es van aprovar a començaments de mes. La cònsol major, Conxita Marsol, va destacar que la corporació havia demanat que es tinguessin en compte criteris com la població, la fiscalitat de les parròquies o que Andorra la Vella és la capital del país i assumeix funcions i tasques de l’àmbit nacional. El document que va aprovar ahir el ple, a proposta de Marsol, inclou vuit punts en els quals es desgrana el malestar que ha comportat l’acord de les transferències.



Marsol va explicar que s’havia de fer aquest document ara perquè ha de constar en l’acte de la taula de negociació, que es tanca en els pròxims dies i, per tant, com a molt tard l’havien de portar la setmana vinent.



La consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Dolors Carmona, va indicar que ha donat «un xec en blanc» a Marsol i que, per tant, espera que sigui «ferma i decidida» a l’hora de defensar els drets de la capital. Per això, li va demanar quins són els pròxims passos que vol fer. Ara bé, Marsol va exposar que no en pensa fer cap pas més.



El conseller de Coalició d’Independents (Cd’i), Jordi Minguillón, va reclamar els consellers generals que quan votin al Parlament el pacte de les transferències «ho facin d’acord els interessos dels ciutadans i no del partit». El seu company, el conseller general de Liberals d’Andorra (Ld’A), Víctor Pintos, va manifestar que va votar en contra de l’acord per dos motius. El primer és que no se’ls ha informat des del comú sobre el transcurs de les negociacions. A més, va exposar que enguany les transferències per repartir entre les set parròquies sumaven 68 milions d’euros, mentre que amb el nou acord s’han rebaixat 13 milions d’euros. «Les coses s’havien d’haver arreglat en un bon principi no acceptant el valor de 55 milions», va dir.

Partida per l’atenció domiciliària / A més, el comú va aprovar una partida de prop de 85.000 euros pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Aquesta competència estava en mans dels comuns i el juny la va assumir el Govern. Ara bé, va demanar als comuns si podien fer front a la despesa del SAD fins a finals d’any, per la qual cosa ara Andorra la Vella ha hagut d’aprovar un crèdit extraordinari, al qual van votar en contra Minguillón i Pintos. «És una presa de pèl», va opinar Minguillón, que va lamentar que, com que el Govern no va preveure una partida pel SAD en el pressupost, ara l’han d’assumir els comuns.



En un altre context, Marsol va dir que no han revisat els plec de bases pel concurs del casino, però que esperen que les tres propostes que tenen es puguin adaptar al reglament. A més, es va mostrar oberta a rebre més ofertes en altres espais.