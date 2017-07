Detingut per intimidar la parella i el seu fill amb un ganivet

El Cos de Policia va detenir diumenge passat un home no-resident de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat. Els agents van haver de desplaçar-se al domicili del detingut per un avís de disputa familiar. Un cop van arribar al lloc dels fets, la discussió va pujar de tot, fins a tal extrem que l’home va amenaçar la seva parella i al fill menor d’aquesta amb un ganivet.

La Policia també va detenir divendres passat un home resident de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte de resistència, desobediència, injúries i amenaces greus a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Així com per un delicte contra la seguretat viària en negar-se a sotmetre’s a una prova d’alcoholèmia.



Els fets van ocórrer a Andorra la Vella, on s’hi van desplaçar diversos agents requerits per un avís de possible agressió després d’un malentès de circulació entre dos conductors. En arribar al lloc dels fets, els agents van observar que el resident havia causat danys amb una barra de ferro a la part davantera esquerra del vehicle d’uns turistes francesos. Per tal de retenir-lo i introduir-lo al vehicle oficial, els agents van haver d’emprar la força, en aquell moment, l’home va començar a donar cops de peu al vidre posterior esquerre i el va trencar. Ja en dependències policials, el detingut es va negar a fer la prova d’alcoholèmia.



Tanmateix, dimarts passat la Policia va detenir un home resident de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor i contra la funció pública, injúries i resistència greu a agents de l’autoritat. L’home es va trobar amb una patrulla davant de casa seva quan es disposava a recollir uns afers personals (la policia havia hagut d’intervenir abans al domicili per una disputa familiar). Una vegada a l’interior de l’habitatge, el detingut va tenir un comportament hostil envers els agents i els va proferir diversos insults.

La policia fa treure un cat / D’altra banda, les xarxes socials es van omplir ahir de missatges d’indignació –i altres de felicitació– vers el fet que la Policia andorrana fes treure diumenge passat un adhesiu amb les sigles CAT de la matrícula espanyola del cotxe d’una resident al Principat. L’afectada va publicar els fets en el seu Twitter, i en qüestió de minuts, va rebre contestacions de tota mena, creant-se un debat força intens entre catalans i andorrans per les motivacions polítiques de l’actuació.



Alguns dels comentaris van qualificar de vergonyosa l’actuació i van donar a entendre que l’Estat espanyol suborna la policia andorrana, mentre que altres van recordar que circular amb la matrícula alterada és il·legal.