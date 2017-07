Acte vandàlic a l’estripagecs d’Estanyó

Una persona que, de moment, no ha estat identificada, va llençar a terra una escultura d’un estripagecs instal·lada al pic d’Estanyó. A més, la va destrossar. El comú ordinenc, però, es va posar ràpidament mans a l’obra i ahir mateix va reparar l’escultura i la va tornar a posar en el seu lloc original, tal com va informar l’ANA.



La corporació local va posar en marxa el 26 de juny una iniciativa per donar valor als cims més alts de la parròquia, que es tracta de posar escultures d’estripagecs en els pics. En concret, els ha col·locat en sis dels seus cims més importants: el Casamanya, l’Estanyó, Font Blanca, la Serrera, Tristaina i el Cataperdís.



Per difondre encara més aquesta iniciativa, el comú també ha iniciat una campanya a Instagram perquè els visitants de les escultures hi pengin les fotografies amb els estripagecs. En menys d’un mes i arran d’aquesta proposta, ja hi ha més d’un centenar de publicacions amb el hasthag #ordinoestripagecs. Les persones que participin en aquest concurs, opten a guanyar un maniguet de trail commemoratiu.



L’Oficina de Turisme també s’ha sumat a la iniciativa i ha editat un passamà per distribuir-lo al públic.



A més, la campanya d’instal·lació dels estripagecs, també ha anat acompanyada de tasques de manteniment a les zones més altes de la parròquia com reparar els cussols, les fites de pedra seca que indiquen el cim i serveixen per marcar termes i límits d’un territori.