Notícia Compàs d’espera per tancar les incorporacions al BC Andorra El MoraBanc arriba a un acord amb l’aler serbi Vladimir Jankovic Jankovic, en un partit de la temporada passada amb l’Aris. Autor/a: El Periòdic

La feina als despatxos continua en marxa. El BCMoraBanc Andorra té les converses avançades amb diferents jugadors, però aquestes encara s’han de concretar. És el cas de l’aler serbi Vladimir Jankovic, que està al caure.



Les dues parts van arribar a un acord i només queda la signatura del contracte. Jankovic, de 27 anys i 2,02 metres, va jugar la temporada passada a l’Aris de Solònica de Grècia, cedit pel València Basket, club al qual va arribar a l’estiu.



Anteriorment havia estat al Panathinaikos, Panionios i Mega Vizura. Mentrestant, el MoraBanc continua rastrejant el mercat i un dels reforços que sonen és el del pivot senegalès Moussa Diagné, de l’FC Barcelona Lassa. L‘africà, de 23 anys i 2,11 metres, ocupa plaça de formació i s’ha de veure quines són les intencions del club català amb el jugador, que tornava a l’equip a principis d’any després de la cessió al Montakit Fuenlabrada. És un valor de futur que amb els culers no ha tingut els minuts que desitjava. L’interès per fer-se amb els seus serveis no només prové d’Andorra, ja que el Tecnyconta Saragossa també té els ulls posats en Diagné.



Assemblea / Avui l’ACB celebra a la seva seu de Barcelona una assemblea general ordinària i extraordinària amb diferents temes sobre la taula. Un d’ells és l’aprovació per a que la propera temporada siguin equips de la Lliga Endesa el Guipúscoa Basket i el CB Miraflores de Burgos, després que la setmana passada presentessin tota la documentació necessària i realitzessin els pagaments exigits per poder confirmar l’ascens que van guanyar-se a la pista. Altres assumptes a tractar són la modificació dels estatuts, reglament i normes de competició proposades pels diferents departaments de l’ACB i els clubs, i la proposta de calendari per a la temporada 2017-18.