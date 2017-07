La superfície d’obra nova disminueix un 8,1%

El nombre de permisos de construcció d’obra de nova planta durant l’any passat va ser de 35 amb una superfície total autoritzada de 41.677 metres quadrats, el que suposa una disminució del 8,1% del nombre de metres quadrats d’obra nova autoritzats respecte el 2015, segons les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística.



La superfície autoritzada d’obra nova durant l’any passat, per tipus d’edificació, va ser majoritàriament per a habitatges, amb 12.067 metres quadrats i un decrement del 62,3% respecte als metres autoritzats de l’any anterior. D’altra banda, els xalets, amb 18.667 metres quadrats, van augmentar un 110,7% respecte als metres quadrats autoritzats el 2015.



Els altres tipus d’edificis, entre els quals es troben magatzems, edificis agrícoles i locals comercials, van representar 10.943 metres quadrats d’obra nova autoritzada, que suposa un augment d’un 145%.



Així mateix, durant l’any passat, les parròquies que més superfície van autoritzar van ser Andorra la Vella (15.610,2 metres quadrats), la Massana (11.131,5) i Escaldes-Engordany (8.630,2). Andorra la Vella va autoritzar 9.907,6 metres quadrats per al grup d’altres tipus d’edificis, i a la Massana 9.333,4 metres quadrats per a xalets. D’altra banda, la capital va autoritzar 5.702,6 metres quadrats per a habitatges i Escaldes-Engordany en va autoritzar 4.938,5 per a xalets.