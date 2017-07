Mirepoix (Arieja)

És un dels pobles més macos de l’Arieja. I el que centra l’atenció és la plaça Géneral Leclerc, un espai porticat amb cases medievals, amb porticons de colors que la fan fotogènica. Destaca la casa dels cònsols, amb peces de fusta tallada. La vila va ser reconstruïda segons els plans regulars després de les grans inundacions que va patir el 1.289. L’estructura de la plaça conserva la seva estructura medieval i és el centre neuràlgic, acollint el mercat.



La visita és curta però val la pena. Ara, amb el bon temps, és ideal per asseure’s en un dels restaurants i bars que hi ha i prendre alguna cosa o menjar, amb unes imatges al voltant que et transporten a segles enrere. També és digne de veure la Porta d’Aval de l’antiga muralla, que es troba en perfecte estat, i la catedral de Saint-Maurice, amb una nau de 22 metres d’amplada.