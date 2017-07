La selecció de futbol reprèn entrenaments per seguir amb la línia ascendent

Encara amb el record dels últims resultats la selecció torna a posar-se en marxa per preparar el tram final de la fase de classificació pel Mundial de Rússia de l’any vinent. Queden per davant quatre partits i el combinat nacional vol seguir fent història, com els quatre punts que acumula. No serà una tasca fàcil, però sí que treballa per donar continuïtat a la línia de progrés actual.



La intenció del seleccionador, Koldo Àlvarez, és que l’aturada de l’estiu afecti el menys possible al rendiment dels seus jugadors. Ahir tornaven als entrenaments, que seran de cinc sessions per setmana. Són una vintena els que hi participen. No hi és Víctor Rodríguez, que està recuperant-se. El migcampista va operar-se recentment, se li va practicar una artroscòpia al menisc amb la qual s’espera que es puguin solucionar els problemes que arrossega de fa temps a la zona. El calendari que té per davant Andorra és de quatre partits oficials i un amistós. El primer serà el que jugarà el 16 d’agost contra Qatar a Anglaterra, que servirà per preparar la fase. Els que sí que són puntuables són la resta. Primer dos desplaçaments seguits, contra Suïssa el 31 d’agost i el 3 de setembre amb les illes Fèroe. L’únic matx a l’Estadi Nacional serà el 7 d’octubre davant Portugal. Tres dies després jugarà a Letònia per posar punt i final a la fase.



El treball que es realitza és pensant únicament en els quatre enfrontaments oficials i, sobretot, els dos primers consecutius. «Volem intentar donar el màxim de continuïtat possible a tot el que hem estat fent aquest 2017», assegura Koldo, que també introduirà algun sistema nou per tenir més on escollir. La primera cita és contra Qatar, en l’amistós a Saint George’s Park, que servirà per «agafar el màxim ritme possible, sense oblidar que es tracta d’un amistós i que ens servirà com un entrenament de molta qualitat». Un dels elements a controlar és la condició física i el ritme de competició, perquè el primers rivals estaran més rodats. Mentre que els jugadors andorrans encara no hauran començat les seves lligues, a Suïssa es portaran dos mesos de competició, perquè el campionat va començar el passat cap de setmana. A les illes Fèroe es juga per any natural, fet que comporta que es troben a ple ritme. Els jugadors d’aquests països que estan en conjunts d’altres països també hauran començat a jugar. «Per com hi arribarem hi haurà una diferència de ritme important», un fet que comporta que s’hagi de produir «molt sacrifici per part dels nostres jugadors, sense hipotecar la temporada amb els seus equips. Volem arribar amb uns mínims i ser el màxim de competitius possible».



L’entrenador considera que els suïssos «tenen jugadors de molta qualitat. Potser no són els grans noms que sempre se senten, però sí que són del màxim nivell. Té un equip molt complert i difícil de superar per a qualsevol», tot i que «aquí ho van passar malament al final». Pel que fa als feroesos, que jugaran després d’haver-se enfrontat a Portugal, «estaran més rodats perquè les lligues que disputen estan en marxa des de fa dies. Ens trobarem un partit molt diferent al que vam jugar aquí. Aniran des del primer moment a guanyar-nos».



Són dos desplaçaments seguits els que afronta la selecció i serà una bona oportunitat per «demostrar el marge de millora que demanem quan juguem fora», ja que quan ho fan a l’Estadi Nacional el rendiment canvia, com s’ha demostrat en els dos antecedents més propers, amb l’empat contra les illes Fèroe i la victòria davant Hongria. Precisament aquests resultats provoquen que a Andorra ja no se la vegi com aquella Ventafocs d’abans i segur que «d’inici sortiran amb una mica més de respecte». Els entrenadors rivals «mentalitzaran als seus jugadors» que per guanyar han de ser superiors al rival, com davant qualsevol altre contrincant.