Vuit números solidaris

Andorra Telecom posa a disposició de les entitats socials i solidàries del país vuit números de telèfon de tres dígits, del 601 al 609 –a excepció del 606, que ja el té agafat Unicef– per recaptar fons. D’aquesta manera, els usuaris que enviïn un SMS als números descrits estaran ajudant a les entitats amb un euro per cada missatge. Per optar a tenir aquests números, les entitats hauran d’omplir uns formularis que es podran descarregar a través de la pàgina web de la parapública.



El termini màxim de presentació és el 29 de setembre, i segons va detallar la responsable d’RSC d’Andorra Telecom, Inés Martí, per escollir els guanyadors de l’adjudicació es tindrà en compte la rellevància i impacte dels projectes i entitats sol·licitants, així com la seva viabilitat, eficiència i eficàcia. Els números estaran adjudicats durant un any. I després d’aquest període, Andorra Telecom avaluarà com han anat les recaptacions i si hi ha més demandes. Si és així, s’obrirà un nou període d’adjudicacions perquè més entitats del país pugin obtenir els números.

Unicef ja fa temps que utilitza el 606, i segons Martí, la recaptació major que ha fet a través d’aquest és de 1.700 euros.