Els Mossos reclamen més agents a les comissaries del Pirineu El sindicat de la Policia denuncia que a les nits falta personal per cobrir les guàrdies La comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell.

El sindicat de Mossos d’Esquadra Uspac ha denunciat el que considera com una «greu manca d’efectius» a la Regió Policial del Pirineu Occidental (RPPO). El col·lectiu reclama un increment d’agents i caporals a cadascuna de les comissaries pirinenques, que tenen la seva central a la Seu d’Urgell, i «posar fi als desplaçaments d’agents entre comissaries», una situació que afecta els agents destinats a Tremp i Sort i també els de Vielha i el Pont de Suert. També rebutgen el fet que alguns caps de torn patrullin de manera «unipersonal», informa RàdioSeu.



El sindicat policial ha explicat que la darrera setmana, durant les nits, en diverses comissaries com la de Sort «només hi havia un agent disponible per patrullar» i, aleshores, «s’envia un agent des de Tremp, cosa que deixa en quadre aquella comissaria». La situació, segons el sindicat, constata que «realment existeix un greu problema amb els efectius de la Regió Policial Pirineu Occident». Per contra, afirmen, «en horari d’oficines hi ha gent de sobres i com que aquests últims mai no fan nits, la balança no està equilibrada».Per evitar «cap tipus de desgràcia ni greuge», l’Uspac demana «una millor gestió de cada comissaria per garantir els mínims establerts a cada torn i disposar d’un caporal a cada torn de treball».



Els sindicats afegeixen que «si fa falta que assumeixin tasques de patrullatge i requeriments els agents i comandaments adscrits a despatxos i per part de l’Administració, que no es tingui recança en aplicar coeficients i d’utilitzar el romanent per a garantir els serveis».



L’Uspac assegura que ha proposat en diverses ocasions a la Direcció General de la Policia i al Departament d’Interior utilitzar les hores extres per compensar la manca d’efectius en territoris com ara l’Alt Pirineu i Aran, «on la població augmenta moltíssim a l’hivern i a l’estiu», però que fins ara no han rebut una resposta positiva. Tampoc no han estat atesos pel síndic d’Aran, amb qui han demanat reunir-se en dues ocasions.