Apapma es presentarà com a acusació en el cas de la mort de l’os

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) es presentarà com a acusació particular en el cas de la mort de l’os de Naturlandia. Segons va informar ahir els seu president, Carles Iriarte, des de l’associació encara no s’ha decidit com es farà aquesta acusació, «si per la via administrativa o la judicial», ni contra qui anirà, «si contra el parc, el departament de Medi Ambient o el mateix Govern».



El que sí que té clar Apapma és que prendrà mesures i que demanarà «responsabilitats», ja que considera que durant l’abatiment del plantígrad no es van seguir els procediments adients. Precisament, la detenció del sotsdirector del parc demostraria que no es va actuar de forma correcta. A més, «quan s’escapa un os és perquè alguna cosa no s’ha fet bé, per tant, qui sigui el responsable ha de respondre», va afegir el president.



Tanmateix, Iriarte va destacar que des de fa temps l’associació demana que es tanqui el parc d’animals de Naturlandia. De fet, «ja ens hi vam oposar quan el van obrir, perquè no és un ecoparc (com es vol fer veure) i té animals que no son autòctons». Per tot, l’associació considera que Naturlandia l’únic que fa és «explotar comercialment la marca a través dels animals que té tancats».

A l’espera dels informes / Iriarte també va destacar que encara estan a l’espera de rebre la documentació de la investigació que s’ha dut en relació a l’abatiment de Torb. «Vam demanar els informes dels Banders, Medi Ambient i Patrimoni, i malgrat que vam rebre una part, estem esperant a que s’ens enviïn tots. Però des de la Batllia se’ns ha comunicat que fins que no estigui el cas tancat no ens podran passar la informació». En aquest sentit, Iriarte va matisar que fins que no tinguin tots els informes pertinents no decidiran com i contra qui es faran l’acusació.