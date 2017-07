Mola aposta per tornar l’any vinent i jugar un amistós

La preparació de l’Stade Toulousain continua a Andorra. El conjunt francès s’hi troba com a casa i exalta les condicions amb les quals es troba al país per poder preparar la temporada. De cara a l’any vinent esperen repetir l’experiència i fins i tot tenir poder disputar-hi un amistós.



En el segon dia d’entrenaments al Principat a l’estada de pretemporada, i amb l’antecedent de l’estiu passat, es troben amb «unes condicions perfectes» per exercitar-se, assegura Ugo Mola, entrenador del conjunt gal. Repetir per segon any l’estada a Andorra es produeix perquè es compleixen uns «paràmetres molt importants per a nosaltres», com «les condicions amb les que vam ser acollits aquí, que són perfectes, d’alt nivell esportiu». El tècnic espera tornar i «que sigui així durant molt de temps» perquè «totes les condicions són úniques per fer una estada d’alt nivell. Es pot veure tant en la part física com la de recuperació, i també en la de rugbi». Per part del club «estem més que satisfets i mirarem segons el calendari per fer un partit amistós aquí, que seria ideal per a nosaltres per acabar l’estada».



Tenen l’ocasió de poder entrenar en dues superfícies diferents, que serveix per preparar el que també es trobaran al Top 14. Ahir, per exemple, s’exercitaven al matí a l’Estadi Comunal en gespa natural, i per la tarda ho feien a l’artificial del Nacional. «Andorra ens ofereix la possibilitat de tenir els dos tipus de terreny, un de natural i un altre de sintètic», i en aquesta darrera superfície hauran de jugar a la primera jornada del campionat francès. Després de la decebedora campanya del curs passat, en aquesta l’Stade Toulousain espera reprendre el vol i ser l’equip de sempre, que lluita per tots els títols: «Els objectius, com sempre, són molt elevats. L’any passat va ser molt difícil. És classificar-nos dins els sis primers per poder jugar competició europea i perquè no jugar la fase final». I la preparació a Andorra s’ha de notar: «Les condicions que ens posen a disposició aquí ens van permetre l’any passat fer un bon debut de temporada, i res ens fa pensar que aquesta vegada no tindrem també una bona estrena», assegura Mola.