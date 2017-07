Tres persones expulsades del pavelló per les sospites d’apostes

Les grans organitzacions esportives, tant nacionals com internacionals, persegueixen des de fa anys qualsevol activitat que no sigui lícita en les seves disciplines, com el cas de les apostes il·legals. La FIBA està a sobre des de fa temps d’aquestes circumstàncies en les competicions que organitza, i el Campionat d’Europa sub-16 masculí que s’està desenvolupant aquests dies a Andorra no està sent cap excepció. Són ja tres les persones expulsades del pavelló davant la sospita que hi havia sobre ells.



Des del primer dia del campionat la FIBA ja va detectar persones sospitoses a les graderies de traspassar informació dels partits en directe a través d’aparells mòbils per realitzar, suposadament, apostes de caràcter il·legal. De fet, no és ni molt menys la primera ocasió en què es troben aquesta incidència en esdeveniments d’aquest tipus, que no són de primer nivell internacional i a més de categories de base. Ràpidament es va seguir el protocol establert i davant la impossibilitat de conèixer de manera fefaent l’activitat que realitzen, ja que es fan passar per periodistes o simplement aficionats, l’organització es remet al dret d’admissió per expulsar-los del pavelló.



Aquestes persones aprofiten la facilitat per entrar a les instal·lacions esportives en competicions d’aquesta transcendència, on el control d’entrada és mínim, per realitzar la seva activitat sense problemes. Però en graderies on hi ha poca assistència de públic, com és el cas a Andorra, són fàcils de detectar, i més perquè ja coneixen el seu modus operandi. Dilluns va ser expulsada una persona i ahir ja no es va deixar entrar a una segona, un bielorrús que també havia assistit als primers partits. Quan intentava accedir al pavelló per veure el matx entre Mònaco i Albània un membre de seguretat li va impedir l’entrada. L’individu en qüestió va realitzar una fotografia de la situació per justificar als seus caps que no pot realitzar la seva activitat. Aquesta mena d’organitzacions treballen de forma ràpida davant situacions a les que ja estan habituats i ahir a la tarda hi havia una dona a la qual es va detectar i que també se la va convidar a abandonar la instal·lació. Fins al final d’aquest Europeu l’organització estarà atent per si es produeix algun nou cas.

Banc de proves / En aquest campionat la FIBA està provant nous programes informàtics per a la realització d’estadístiques dels partits, per testar-los, unificar criteris i que es puguin utilitzar en un futur proper. També es troba al Principat un dels màxims responsables d’arbitratge de l’organisme internacional, Alan Richardson, fent un seguiment als col·legiats.

Lideratge del grup / Avui la selecció es juga el líderatge del grup B davant Azerbaidjan. Els andorrans sumen victòries en els dos partits disputats, mentre que el rival ha guanyat els tres jugats. El matx serà a les set de la tarda.