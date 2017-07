Notícia Laika demana al Govern que retiri la custòdia a l’agressor del gos L’entitat compta amb un testimoni que declararà davant de la Batllia El president de Laika i altres membres de l’associació davant de la Batllia. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’associació protectora d’animals Laika ha entrat una denúncia administrativa al departament d’Agricultura perquè retiri la custòdia del gos que va ser agredit dimecres passat en la via pública. Per ara, l’animal passarà a estar sota la tutela de l’Executiu fins que el Tribunal emeti una sentència ferma contra l’agressor. D’aquesta manera, un cop es recuperi de les lesions, el ca es traslladarà a la gossera nacional.



Querella / D’altra banda, Laika va poder entrar ahir la querella criminal que tenia prevista d’interposar contra l’agressor davant de la Batllia com a acusació particular per un delicte de maltractament animal en la via pública.



Un dels problemes amb què es va trobar l’associació a l’hora de tirar endavant la querella va ser la impossibilitat de trobar testimonis que estiguessin disposats a declarar en contra de l’agressor. Tot i això, el president de l’associació, Josep Mas, va confirmar ahir que finalment –després d’haver assegurat en tot moment que es protegiran les dades dels declarants– s’ha pogut aconseguir que un testimoni declari davant de la justícia. «Amb un testimoni ja és suficient», va especificar Mas, «tot i això, encara s’hi poden afegir altres declarants». De fet, l’associació està a l’espera de poder tenir un segon testimoni, tot i que no està del tot clar que aquest s’animi a declarar.



En la querella, l’associació demana que es retiri definitivament la custòdia dels dos gossos, ja que actualment l’agressor té un altre ca en possessió. L’acusat es pot enfrontar a una pena màxima d’un any de presó i no podrà tenir un animal a càrrec durant els propers sis anys. Tot i això, Laika considera que aquesta és una pena força baixa, ja que «l’ideal seria que l’home no pogués tornar a tenir animals de forma indefinida, però la jurisprudència actual això no ho permet».