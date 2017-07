El Govern descongestionarà el trànsit de les carreteres centrals

El Govern es proposa millorar la fluïdesa del trànsit intern del país. Per fer-ho, de cara al mes de setembre, licitarà l’elaboració d’un pla de mobilitat de la vall central, amb l’objectiu de disposar d’un estudi global de necessitats en matèria de circulació de les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Segons informa l’ANA, el cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va explicar ahir que el pla es preveu finalitzar durant l’any 2018 i que englobarà, entre d’altres, el reestudi de sentits de circulació de carrers, de costums modals, de les polítiques d’aparcaments, de potenciació de carrils bici i de promoció de la mobilitat sostenible. Dit estudi permetrà elaborar mesures i prendre decisions per descongestionar les vies més transitades, un rànquing encapçalat pel carrer de la Unió, que separa Andorra la Vella i Escaldes i suporta una mitjana de 15.000 vehicles diaris.



Durant els dies de més afluència turística, les vies centrals d’Andorra poden acollir prop de 900 vehicles per hora, i aquest fet fa que –en moments puntuals– la xarxa viària arribi prop de la saturació. L’increment de visitants ja es va començar a notar l’any passat, i segons Bonell, l’augment es confirma també aquest any, amb una pujada del 7% dels vehicles que entren al Principat.

Les vies clau de l’estudi / A part de ser una de les vies més transitades, el carrer de la Unió s’ha convertit en un punt clau d’accés cap a les parròquies del nord a través del túnel del Pont Pla. Entre les mesures que s’estudien per millorar el trànsit en aquest punt hi ha la de desviar els vehicles que es dirigeixin cap a la Massana a través del túnel de les Dos Valires, des de sempre força infrautilitzat.

Un altre dels elements clau serà la continuació del carrer Sant Antoni fins a la carretera de l’Obac. Al respecte, Bonell va indicar que aquest nou vial permetrà que s’utilitzi més l’avinguda del Fener, i que fent alguns canvis, els vehicles que provinguin de la rotonda de la Dama de Gel podran tenir una alternativa per accedir a la carretera de l’Obac.



El nou tram de carrer podrà tenir dues direccions, tot i que l’enllaç amb la carretera de l’Obac no es farà amb una rotonda, de manera que només s’hi podrà accedir venint d’Encamp. Segons Bonell, es tracta d’un «carrer clau» que ha de ser inclòs en el pla de mobilitat per valorar globalment els canvis que caldrà fer dels sentits de circulació.



Tot i que encara no s’ha establert res, una de les possibilitats que es podria tirar endavant, segons el responsable de Mobilitat, seria fer un gran sentit únic a tot el nucli de les parròquies centrals, crear una gran via de circumval·lació aprofitant certs carrers estratègics i fer rotacions de trànsit, fugint del model de trànsit quadriculat que hi ha avui en dia.