Notícia PS i SDP lamenten que l’heliport tiri endavant sense l’estudi econòmic Critiquen que Torres digui que no serà deficitari sense tenir números

Des del Partit Socialdemòcrata (PS) i des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) no entenen que el Govern tiri endavant amb el projecte de l’heliport sense conèixer-ne abans l’impacte econòmic que tindrà per al país. A resposta de les declaracions del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va assegurar que malgrat no tenir cap informe de viabilitat econòmica, el projecte «no serà deficitari», tant socialdemòcrates com progressistes van reaccionar amb preocupació. Tal com va afirmar el primer secretari del PS, David Rios, «sense números és impossible saber si el projecte és o no deficitari. La comptabilitat no funciona per sensacions». Una opinió que també comparteix el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, que no comprèn com el ministre «pot fer aquesta afirmació sense tenir cap estudi que ho avali».



Des del PS, a més, també exigeixen que l’Executiu demostri que la ubicació de les Tresoles és la millor, ja que els socialdemòcrates creuen que altres zones podrien obtenir una millor puntuació per construir-hi l’heliport. «Primer cal determinar si pot anar allà i després que ens costa fer-la i mantenir-la», va considerar Rios tot afegint que «és sentit comú, qualsevol privat miraria primer la viabilitat econòmica del projecte».



Per la seva banda, Naudi va apuntar que «és encara més preocupant que el ministre reconegui que no té l’informe, quan és el primer que caldria tenir». Tot plegat, va opinar, «demostra una vegada més que el Govern improvisa amb projectes faraònics».



Totes dues formacions seguiran reclamant més informació al Govern i que realitzi l’esmentat informe abans de tirar endavant l’heliport.