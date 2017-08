Ramon Mirabet i l’ONCA encaixen a l’escenari

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i el cantant Ramon Mirabet van actuar conjuntament la nit de dilluns a dimarts a la festa major de Sant Julià, i la sintonia entre els músics dalt de l’escenari va ser total, segons informa l’agència ANA. L’actuació va tenir lloc coincidint amb la Nit jove de la festa laurediana i va servir perquè Mirabet presentés al Principat el seu segon treball, Home is where the heart is. Segons el director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, aquest concert ha servit perquè molta gent hagi descobert que al país hi ha una orquestra que pot tocar en diferents escenaris i estils.

La proposta, singular perquè es van ajuntar en un escenari un cantant amb un estil musical modern i versàtil que combina folk i poc i una orquestra de música clàssica, va comptar amb 23 artistes en escena, quinze cordes i els vuit músics de la banda liderada per Mirabet. Tal com va manifestar el director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, «l’encaix ha estat perfecte» i va destacar que Mirabet és un cantant amb «una veu molt interessant». A més, ha posat en relleu els arranjaments fets del compositor català Marc Timón.

El fet que aquest concert s’hagi fet coincidir amb la festa major, segons Claret, ha estat l’oportunitat perquè «gent d’Andorra» hagi descobert que al país hi ha una orquestra que pot tocar en diferents escenaris i estils.

«Sóna molt maco» / Mirabet, de la seva banda, va destacar que era la primera vegada que actuava en directe amb una orquestra i que el resultat va ser que «sona molt maco». El cantautor, que actuava pels carrers de París o locals com el Mediterrani de Barcelona fins que es va fer famós el 2010 en acabar tercer a un al reality musical francès The Nouvelle Star, també va assegurar que el fet que es tractés d’un concert de festa major ha motivat que la barreja d’estils s’hagi encarat de manera diferent.