Castellciutat comença la Festa Major amb la Plantada del Pi El gruix principal d'actes són aquest cap de setmana Plantada del Pi a Castellciutat, aquest dilluns.

Castellciutat va començar a celebrar la seva Festa Major amb la Plantada del Pi que, des d’aquest dilluns al vespre, ja presideix la plaça de l’Arbre, on es desenvoluparan bona part de les activitats previstes. Ahir va ser Sant Feliu, patró del poble, i a les deu de la nit els veïns i veïnes es van aplegar per muntar l’escenari, informa RàdioSeu.



Com cada any, el programa d’actes està marcat per l’humor i aquest any té com a eix central una festa i un poble «en construcció». Els actes continuaran avui dimecres, però el gruix d’actes de la Festa Major de Castellciutat es concentraran en el cap de setmana. Divendres, a les 21.30 hores, se celebrarà el 23è Sopar Popular a la plaça de l’Arbre, seguit del Pregó, a les 23.30 hores. A partir de la mitjanit, hi haurà el Ball de Festa Major, amb el conjunt Dia i Nit. A la una de la matinada es ballarà per setè any l’Esquerrana Nocturna. A partir de dos quarts de tres de la matinada començarà el vuitè Castell-sona, nit de versions amb sorpresa musical.



Dissabte, la jornada arrencarà a les vuit del matí amb el Correcigaló popular. A la tarda, a les 16.30 hores, hi haurà partit de futbol i, a la mateixa hora, festa de l’escuma al pati de l’Escola del poble. A partir de la mitjanit, a la plaça de l’Arbre hi haurà un nou ball amb el Grup Chocolat. A les 2.30 hores de la matinada actuarà el conjunt BatukaSeu, seguit pel concert del grup de versions All Covers. La nit la completarà la sessió de PD Pollastre.



El programa de diumenge arrencarà a les vuit del matí amb l’Esmorzar popular a la plaça de l’Arbre i, simultàniament, amb la sisena Trobada de Pesca Vila. A les nou, com a novetat, es farà la primera edició de la Tocada de Collons/Ovaris, amb «soroll matiner a causa de les obres». A les 10 s’oficiarà la Missa solemne a l’església de Sant Feliu; i a les 12 del migdia es farà el tradicional ball de la Marsellana i l’Esquerrana. El programa es completarà amb tres actes més, inclòs l’Enderrocament del Pi de Festa Major, que serà l’últim a tall de cloenda.