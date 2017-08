Facilitar l’accés a recursos bàsics

Facilitar l’accés als recursos bàsics i, al mateix temps, no discriminar les persones que es veuen obligades a rebre una ajuda per adquirir aliments de primera necessitat. Això és el que persegueix el nou sistema de targetes de prepagament, que ahir va donar a conèixer el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

En concret, dos supermercats del país, Centre Comercial Andorrà (Escale) i ACA SAU (E.Leclerc-Híper Andorra), han guanyat la licitació per subministrar targetes de prepagament a persones necessitades, segons va aprovar ahir el Govern.



Aquests centres seran els encarregats de donar les targetes de prepagament als beneficiaris de l’ajuda, que tindran diversos imports que aniran des dels 50 als 300 euros. Amb aquest sistema les persones podran adquirir productes de primera necessitat o d’higiene. Amb la voluntat de no discriminar, aquestes targetes tindran el mateix disseny que les que posseeixen la resta de clients de l’establiment. A més, els supermercats també seran els que dipositaran diners a la targeta. D’aquesta manera, l’usuari la podrà «anar utilitzant i recarregant en el mateix establiment», va exposar Cinca.



El ministre va relatar que actualment ja existeixen formules perquè les persones amb menys recursos tinguin accés els aliments, però que amb aquest sistema es pretén fer-ho «més àgil i molt més fàcil per fer el seguiment per a la seva comptabilització i serà un gran avenç».



Tot i que Cinca no va detallar els criteris ni el nombre de persones que es podrien acollir al sistema, sí que va especificar que són aquelles que «estan molt per sota del llindar dels recursos i no tenen els recursos mínims per poder satisfer aquesta adquisició de productes de primera necessitat».