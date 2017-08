El Govern digitalitzarà més de 100.000 arxius de Casa Rossell

El Govern destinarà 20.000 euros a digitalitzar més de 100.000 arxius del fons de Casa Rossell d’Ordino, segons va anunciar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. De fet, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, l’Executiu va donar llum verd perquè l’empresa Dinser s’encarregui de la digitalització i indexació del fons de Casa Rossell.



Aquesta companyia, amb seu a Barcelona, detalla en el seu portal web que és especialista en tractar i digitalitzar documents històrics com poden ser pergamins, protocols notarials, manuscrits o cartells, entre d’altres. A més, també exposa que treballa arxius diversos, independentment quin sigui el seu format com escrit o audiovisuals.

Més de 73.000 imatges / En el cas concret de Casa Rossell, Cinca va relatar ahir que es tracta de més de 34.000 documents, així com de 73.600 imatges. «Estem parlant d’un patrimoni important d’Andorra, molt voluminós», va subratllar el ministre.



Els arxius que seran sotmesos en aquests treballs de digitalització tenen mides i formats diferents que van entre els 30 x 21 cm (bifolis), i fulls de 62 x 42 centímetres. També hi ha documents que van enquadernats, fulls solts o agrupacions del tipus quadernet. Per aquest motiu, la companyia aplicarà el tractament més idoni per cada un dels arxius i acord a les seves característiques físiques amb la finalitat d’impedir el seu deteriorament.



Paràmetres de l’Arxiu Nacional / En un altre context, Cinca va explicar que els documents seran «tractats, digitalitzats, arxivats i ratificats seguint les indicacions i criteris que ha definit l’Arxiu Nacional». És per això que el processament tècnic dels fons textuals es realitzarà a les instal·lacions d’aquesta institució.

La digitalització d’aquests arxius s’engloba en el marc del Pla anual de digitalització i conservació de la documentació dels fons conservat en l’Arxiu Nacional d’Andorra.



Aquesta no és la primera vegada que l’empresa Dinser guanya un concurs internacional per digitalitzar i indexar fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra. A l’agost del 2016 també se li va adjudicar per un import de 19.100 euros el tractament d’un total de 60.000 imatges procedents de diferents fons documentals custodiats per aquesta institució.