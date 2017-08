Millorar l’accés a Arcalís per compensar

La tercera obra que van visitar ahir en el tour matinal amb els mitjans de comunicació Toni Martí i Jordi Torres va ser la del rentat de cara que s’està fent a la carretera general 3. Ni més ni menys que entre 15 i 16 milions d’euros ha destinat l’Executiu a millorar l’accés per carretera a Arcalís, el més curiós és que el cap de Govern va assegurar que aquesta reforma «no és cap compromís electoral» de Demòcrates per Andorra (DA) i la va catalogar com un «reequilibri territorial».



Això vol dir que si s’han fet fortes inversions a Encamp amb l’Hotel Rosaleda, a la capital amb la nova seu de Justícia o a Sant Julià amb el nou vial, Ordino també mereix el seu tros de pastís. Això no significa que la inversió en millorar la CG-3 no sigui necessària: «Feia anys i panys que ningú feia cap tipus d’inversió en aquesta carretera», va recordar Martí des de la zona de Llorts on s’està treballant actualment. Una carretera que finalitza en una estació d’esquí i que per tant té un transit important durant l’hivern, però que a l’estiu també comença a inundar-se de ciclistes que volen gaudir de l’ascensió a la que ha estat una de les arribades del Tour de França i la Vuelta a Espanya. Un indubtable pol d’atracció turística.



La cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, va deixar clar que es tracta d’una parròquia «bolcada amb la natura, el medi ambient i l’esport», per això les obres s’han centrat en l’eixamplament del vial per donar cabuda també a un carril bici, una vorera per als vianants, el reforç de la seguretat en els punts als quals hi pot haver risc d’allaus i col·locar murs de pedra que ajudin a la harmonia amb el paisatge muntanyenc.



El projecte contempla una reforma d’un total de 5 quilòmetres, dels quals ja hi ha 2,7 acabats. La intenció del Govern és la de licitar tots els trams d’obra que falten abans d’acabar la seva legislatura des de la Cortinada fins El Serrat. Així, pujar a l’estació extraordinària serà més segur i entretingut.