L’oposició creu que la parròquia no gastarà la partida d’inversió

L’oposició creu que és insuficient que el comú hagi gastat el 10,54% del pressupost destinat a inversions en el primer semestre. En concret, el comú havia reservat una partida per a les inversions d’ 11,37 milions d’euros en el pressupost d’enguany, però en sis mesos ha gastat uns 1,19 milions d’euros, segons es va donar a conèixer en el consell de comú d’ahir. «Un 10% en els sis mesos fa pràcticament impossible complir el pressupost per a finals d’any», va remarcar ahir el conseller de CdI+Liberals, Víctor Pintos. En aquest context, el liberal va valorar que «hi ha hagut un endarreriment en tot el procés de contractació i, senzillament, apuntar-ho i serem incapaços de consumir el pressupost».



Per la seva part, la consellera del Partit Socialdemòcrates, Dolors Carmona, va remarcar que el pressupost és una declaració d’intencions en el qual s’informa la ciutadania amb què es vol invertir els diners. «El fet que no es puguin executar fa que aquella declaració d’intencions no s’acabi de tancar», va considerar Carmona.



A més, va demanar al comú que expliqui la població «amb què et vols gastar els diners i quines inversions prioritzen».



La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va argumentar que «els procediments administratius són llargs» i va emfatitzar que s’han autoritzat al voltant de set milions d’euros destinats a la inversió. A més, va recordar que hi ha projectes que no es licitaran en la totalitat aquest any com la remodelació del centre esportiu dels Serradells, que enguany s’ha destinat 1,3 milions per reformar la façana, però que també es preveu que s’inclogui una partida en el pressupost de l’any que ve. «El 100% no podrà ser, però sí que en la manera que estem anirem a la ratlla del 70%», va defensar Marsol.



D’altra banda, en aquests sis mesos el comú ha registrat un superàvit de 5,1 milions d’euros. En concret, s’ha gastat 14,9 milions d’euros i n’ha ingressat 20,8 milions d’euros. Amb aquesta xifra, Marsol va considerar que la capital tancarà l’exercici d’enguany amb un superàvit. «Les inversions són bones perquè si els projectes, que alguns ens entraran, també s’incrementaran els ingressos del comú a nivell de sessió i de drets de construcció» va dir. Això, va opinar, permetrà fer «més inversió» o seguir reduint el deute.



Túnel de llums / En un altre context, el comú va decretar ahir desert el concurs per crear un túnel de llums i so per al Nadal. Es van presentar dues empreses al concurs, però no complien els requisits del plec de bases. L’oposició va celebrar aquesta decisió perquè considera que era una despesa massa gran, que rondava els 500.000 euros en tres anys. Marsol, però, vol incloure la proposta en el pressupost de l’any que ve.



Tant el conseller liberal, Víctor Pintos, com la socialdemòcrata, Dolors Carmona, van mostrar el seu suport a la decisió de l acònsol, Conxita Marsol, de demanar a la Batllia que tanqui el pàrquing dels Pouets. Segons va explicar ahir Marsol va prendre aquesta iniciativa després de demanar a l’empresa els documents sobre l’assegurança del pàrquing i no obtenir cap resposta. «Hem demanat el tancament cautelar com a mesura de seguretat», va explicar Marsol ahir en el ple del consell de comú.



El PS demana més informació sobre si hi ha funcionaris amb dues feines / La consellera menor del Partit Socialdemòcrata (PS) d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, va exposar ahir que volen informació sobre el fet que hi podria haver funcionaris comunals que estiguin exercint dues feines. La cònsol major, Conxita Marsol, va anunciar abans d’ahir que havia entrat una demanda a la Batllia perquè la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’havia negat a donar-li informació sobre les feines que tenien els funcionaris. «El que volem saber és quin és l’estat de la qüestió i si això està passant o s’intueix que està passant», va remarcar ahir Carmona, que també va destacar que han demanat, sense èxit, reunir-se tres cops amb Marsol per aquest tema.



El conseller CdI+Liberals, Víctor Pintos, va valorar positivament la iniciativa de la cònsol de judicialitzar-ho. «És una dada que hauríem de tenir-la i la CASS s’ha negat a donar-la. Ells sabran per què, però ara que dirimeixi la batllia», va dir Pintos. A més, va recordar que «la llei està per complir-la i els funcionaris del comú no poden treballar en un altre lloc».