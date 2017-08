La capital tanca el pàrquing dels Pouets

El Comú d’Andorra la Vella va decidir ahir tancar cautelarment el pàrquing dels Pouets. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar durant el consell de comú que havia demanat a l’empresa que gestiona la instal·lació que els entreguessin els certificats industrials i les assegurances de responsabilitat civil obligatòries, però com que no va tenir resposta de la companyia va demanar aquesta setmana a la Batllia que es tanqués cautelarment el pàrquing «com a mesura de seguretat». La Batllia va emetre ahir un aute que confirmava que el comú pot tancar la instal·lació, segons un comunicat de la corporació local. Ara l’empresa té l’obligació de retornar els vehicles que estan a l’interior del pàrquing mentre estigui vigent el tancament. Tant el conseller liberal, Víctor Pintos, com la socialdemòcrata, Dolors Carmona, van mostrar el seu suport a la decisió de la cònsol. Pintos va ressaltar que «les exigències administratives són precises». Carmona va destacar que la instal·lació és del comú, però que està cedida a una empresa que «no fa l’ús adequat ni amb les condicions adequades. Llavors hem de vetllar perquè això no es doni».