El pla Renova assoleix xifres «històriques» en sol·licituds

La convocatòria d’enguany del programa Renova d’ajuts per a la millora del parc immobiliari, l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables va rebre fins al mes de juliol un total de 99 sol·licituds. Segons informa l’ANA , i tal i com van destacar els responsables de la iniciativa, aquestes són les «millors» xifres «de tota la història del programa». De fet, aquest volum representa un 6,5% més que en el mateix període de l’any passat.



Les actuacions en matèria d’eficiència energètica segueixen representant, en aquesta convocatòria i en les anteriors, el gruix més gran de peticions (un 86%). I si se sumen les accions centrades en les energies renovables, el percentatge total és del 89%.



La suma total dels pressupostos per dur a terme les obres presentades pels sol·licitants ascendeix a 2.127.698 euros i, concretament, l’import sol·licitat al Govern és de 255.878 euros. En relació a l’aval de préstecs, l’import demanat ascendeix a 409.300 euros. Pel que fa a les sol·licituds que no van poder ser ateses durant la convocatòria 2016 i que han estat reconduïdes, suposen una resolució favorable per a l’aval de 226.586 euros.