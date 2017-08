Andorra exposa els avenços ambientals

El Conveni marc de les Nacions Unides (ONU) sobre el canvi climàtic que va signar el Principat estableix que hi ha un seguit d’accions que cada país ha de complir, com la tramesa de documentació a les Nacions Unides per informar de l’evolució de cada territori en aquesta matèria.



Precisament, la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar el lliurament de dues comunicacions a aquest organisme: la primera comunicació nacional al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i el segon informe bianual d’actualització en el marc de l’esmentat conveni marc, segons informa l’ANA.

Actuacions / Algunes de les actuacions de mitigació que s’han dut a terme i que s’expliquen en dites comunicacions són: el programa Engega per al foment de la mobilitat elèctrica, el Renova (que promou la rehabilitació dels edificis amb l’objectiu de reduir les seves necessitats energètiques), l’increment de la producció elèctrica nacional, el foment de les energies renovables, la construcció de centrals de cogeneració, el foment de la reducció i el reciclatge dels residus (amb l’objectiu de reduir els residus incinerats), entre d’altres.