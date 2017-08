Vall de Sorteny

En un idíl·lic paratge natural amb unes 1.080 hectàrees hi conviuen centenars d’espècies de flors, plantes, amb una diversitat animal característica dels Pirineus com isards, cabirols i porcs senglars. Això és el que es pot trobar al Parc Natural de Sorteny. Un es pot deixar perdre hores per un camí enmig del bosc, al costat del riu, ja sigui l’hivern com a l’estiu. Així doncs, en les èpoques de més calor és un lloc ideal per fer senderisme, però a l’hivern un pot endinsar-se enmig del bosc amb les raquetes o fer esquí de muntanya fora pista. I si es vol fer una parada de l’activitat, un pot descansar en el refugi guardat on hi ha una terrassa des d’on es pot observar la vall.



A més, entremig de l’entorn natural es pot descobrir cinc tòtems de vuit metres d’altura: les escultures dels ‘Estripagecs’ de Pere Moles, homenatge a la vida rural.