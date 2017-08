Notícia David Bisbal: ‘Bona nit, Andorra! Us estimo!’ David Bisbal clou la festa major d’Andorra la Vella amb un concert multitudinari David Bisbal, dilluns a la nit en concert a Andorra la Vella. Autor/a: Emilio Prenas

Els nervis es notaven minuts abans de l’inici del concert. Més de 4.500 persones es van concentrar dilluns a la nit a l’envelat del parc Central per ballar al ritme de David Bisbal, el concert que va cloure la festa major d’Andorra la Vella. El cantant d’Almeria, però que fa anys que té una gran carrera internacional, va aturar al Principat la gira Hijos del Mar Tour. Bisbal ja havia actuat anteriorment al país, però feia anys que no el visitava. L’intèrpret va agrair la bona rebuda amb un «bona nit» i un «us estimo» que va enfervorir els presents.



Durant l’actuació hi va haver moments per a tot, des de balades a un moment acústic, sense oblidar els temes més ballables i els clàssics dels seus inicis, com Ave María, en una versió renovada i electrònica que va fer moure els malucs de tot el pavelló.



Bisbal va concentrar persones de totes les edats i gustos musicals, ja que, a més dels fans oficials, molta gent no es va voler perdre l’espectacle de comiat de la festa major. El concert no va ser gratuït, però les entrades valien 11 euros, un preu molt popular comparat amb què valen habitualment els tiquets per veure l’artista.

La proposta de Bisbal combina temes del seu últim disc, Hijos del Mar, amb els èxits que ha anat arreplegant des que va començar la seva carrera en solitari l’any 2001, després de quedar segona a la primera edició del programa de talents musicals Operación Triunfo, de Televisió Espanyola.



Durant dues hores ininterrompudes de concert, Bisbal va interpretar Mi norte es tu sur, Antes que no, Esclavo de sus besos, Quiero perderme en tu cuerpo, Culpable, El ruido, Tú y yo, Sí pero no, Diez mil maneras, Como la primera vez, Esta ausencia, Amar es lo que quiero, 24 horas, Duele demasiado, No amanece, Calentando voy, Como será, Silencio, Lo tenga o no, Dígale, Mi princesa, Fiebre, Lloraré las penas, Torre de Babel i Ave María. Per acabar, un medley versió remix.