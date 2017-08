Una plantilla de 18 jugadors i sense pressa per ampliar-la

Emili Garcia era l’últim jugador de la plantilla de la temporada passada de l’FC Andorra que quedava per aclarir el seu futur. Finalment renova, pel que l’equip compta amb 18 components. La intenció de l’entrenador és realitzar un parell de fitxatges, però la situació econòmica del club a dia d’avui ho fa complicat.



Les circumstàncies són les que són. El conjunt tricolor compta amb una plantilla de 18 jugadors. A més d’Emili, anteriorment van renovar Àlex, Betriu, Cristian, Aaron, Ludo, Pol, Viladot, Pujol, Font i Ferré. D’altes es van produir els fitxatges de Cervós i Txus; pugen del juvenil Àlex Martínez, Aláez i Xisco, i tornen de les cessions Nazzaro i Villagrasa. No van renovar Kike, Uri, Moreno, Aguilar, Patet, Moñino, Pedrós, Sebas, Cisteró, Victor Hugo i Roy.



El nou tècnic, Marc Castellsagué, ja va indicar en la seva presentació que volia comptar amb una plantilla curta, però que li agradaria tenir algun jugador més dels actuals. Però les arques de l’entitat estan tocades pels pagaments que han hagut d’efectuar d’etapes anteriors, i no es pot realitzar cap inversió costosa en matèria de fitxatges.



«El club actualment amb els ingressos que té no pot aspirar a portar més jugadors», assegura el president de l’FC Andorra, Albert Ferré. Tot i així, «la plantilla mai està tancada, però a dia d’avui no ens podem comprometre amb cap jugador». De fet, a la Primera Catalana el mercat sempre està obert fins a cinc jornades per concloure el campionat. Tenir només 18 efectius «és una plantilla molt justa per afrontar tota la temporada, però volem comptar amb els juvenils», com és la filosofia del club per a la pròxima campanya, tenint el màxim de gent jove i de casa.